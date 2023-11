In der Mühlstraße in Neuenbürg kommt es am Dienstagabend zu einem Großbrand. Nach ersten Informationen der Feuerwehr steht eine Scheune im dichtbebauten Ortskern in Flammen.

Da das Feuer auf benachbarte Häuser überzugreifen drohte, wurden deren Bewohner in Sicherheit gebracht.

Brandursache ist noch unklar

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 20.02 Uhr]