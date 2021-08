Großeinsatz in Neuenbürg

180 Feuerwehrleute kämpfen gegen Silobrand in Neuenbürg

Jeder Handgriff beim Großeinsatz in der Pektinfabrik in Neuenbürg ist 100 Mal geübt. „Aber so etwas kann man nicht trainieren“, stellt Kreisbrandmeister Carsten Sorg fest, als die letzten von rund 180 Einsatzkräften das Firmengelände von Herbstreith & Fox verlassen.