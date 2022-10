Horst Martin verabschiedet sich als Bürgermeister von Neuenbürg

Das ist schwer zu sagen. Es ist doch so, man setzt sich Ziele, die man erreichen will und Bereiche, in denen man noch nicht dort angekommen ist, wo man hinwollte, die würde man dann eventuell anders angehen. Wo wir noch nicht weit genug gekommen sind, das sind vor allem Dinge im Bereich Stadtkernsanierung. Wenn man sieht wie wichtig der Stadtkern für den Auftritt der Stadt ist, so ist es unbefriedigend, wenn man nicht schon weiter ist. Regelmäßig landet man eben auch an bürokratischen Hürden außerhalb unserer Einflusssphäre. Was mir auch noch wichtig ist, sind unsere Wasserkraftwerke. Die wurden bereits mit Millionenaufwand baulich ertüchtigt. Es ist aber immer noch nicht ganz fertig. Beim Gang durch die Instanzen müssen wichtige Umweltbelange abgewogen werden. Das ist unbefriedigend und sieht so aus, als ob die Verwaltung sich mit sich selbst beschäftigt.