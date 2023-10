Angefangen vom Wehr an der Eisenfurt, am Südende des Neuenbürger Stadtgebiets, bis zum Nordbahnhof führen nicht weniger als zehn Straßenbrücken, Eisenbahnbrücken und Fußgängerstege über die Enz.

Zwischen Schlößles- und Vorstadtbrücke verband zudem der Turnsteg die Wildbader Straße mit dem Turnplatz. Dieser musste jedoch schon vor Jahren abgebaut werden, weil er nicht mehr verkehrssicher war. Die sogenannten „Brückenauflager“ sind an der Ufermauer noch deutlich sichtbar.

Neuenbürger Fraktionen benennen Vorteile eines neuen Turnstegs

Im Jahr 2004 hat sich eine Bürgerinitiative der Neuenbürger Vorstadt unter anderem mit einer Unterschriftensammlung für einen Neubau des Stegs eingesetzt. 2008 war hier auch eine Straßenbrücke geplant, die wegen des Hochwasserschutzes als Hubbrücke ausgeführt werden sollte. Die Planung wurde jedoch aufgrund zu hoher Kosten verworfen.

Vergangene Woche tauchte das Thema nun erneut im Gemeinderat auf. Ein fraktionsübergreifender Antrag fordert die Verwaltung auf, die technischen Möglichkeiten und die finanziellen Aufwendungen für einen Neubau des Turnstegs zu prüfen. Nach Auffassung der Antragsteller würde dies eine deutliche Aufwertung des Quartiers entlang der Enz von der Vorstadtbrücke bis zur katholischen Kirche bedeuten.

So gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, entlang der Enz zu spazieren, ohne das Betriebsgelände der Pektinfabrik umrunden zu müssen. Auch eine Anbindung des neu angelegten Spielplatzes an die Wohnungen in der Wildbader Straße wäre gegeben.

Die Querung brächte zudem eine Abkürzung des Fußwegs zum Südbahnhof und voraussichtlich eine Entspannung der Parksituation in der Wildbader Straße durch Einrichten von Parkplätzen in der Turnstraße mit sich.

Gemeindeverwaltung Neuenbürg weist auf dringendere Projekte hin

Von Verwaltungsseite wird darauf hingewiesen, dass der planerische und finanzielle Aufwand erheblich ist. Sollte dieses Projekt planerisch weiter verfolgt werden, könnte ein Neubau daher frühestens im Jahr 2026 angegangen werden. Die möglichen Kosten werden mit 500.000 Euro beziffert.

Die momentane Haushaltslage lasse derartige Neubauprojekte nicht zu, heißt es dazu aus dem Tiefbauamt. Die Stadt verfüge über zahlreiche Gebäude und Anlagen, die instand gehalten werden müssten. Eines der nächsten größeren Sanierungsobjekte wäre die Wehr- und Brückenanlage an der Eisenfurt, mit deutlichem Sanierungsbedarf am Schindeldach und der statischen Holzkonstruktion.

Für den Neubau des Turnstegs müsste ein Brückenbauteil aus Beton oder Stahl hergestellt werden, denn eine Holzkonstruktion würde einen erhöhten Instandhaltungsaufwand mit sich bringen. Die Brückenauflager müssten erneuert werden, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten und einen barrierefreien Zugang zum Steg zu ermöglichen.

Erster Schritt wäre die Beauftragung eines hydraulischen Gutachtens zum Nachweis eines genehmigungsfähigen Hochwasserschutzes mit geeigneter Brückenhöhe. Weiter würde für die Erneuerung der Brückenauflager auch ein geologisches Gutachten notwendig.

Auf Antrag von Stadtrat Gerhard Brunner (UWV), beschloss das Gremium bei nur zwei Gegenstimmen, als ersten Planungsschritt 30.000 Euro für ein hydraulisches Gutachten in den Haushalt 2024 einzustellen.