Live-Ticker: Wer wird Bürgermeister in Neuenbürg?

Neuenbürg wählt am Sonntag, 31. Juli, einen neuen Bürgermeister. Die BNN begleiten die Stimmenauszählung im Rathaus mit einem Live-Ticker. Los geht es ab 17.30 Uhr.

Drei Kandidaten sind am heutigen Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Neuenbürg am Start: der Polizeibeamte Jochen Schmid (49) aus Arnbach, der Neuenbürger Hauptamtsleiter Fabian Bader (34) und der Landesbeamte Markus Härlin (27) aus Arnbach. Sie wollen Nachfolger von Bürgermeister Horst Martin (parteilos) werden.

Der 54-jährige Amtsinhaber tritt nicht mehr an. Das heißt, die Stadt bekommt auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister. Ob es aber für einen der drei Kandidaten schon im ersten Wahlgang reicht, wird sich heute Abend zeigen.

Falls keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit von 50 Prozent schafft, wird am 21. August erneut gewählt. Dann würde die einfache Mehrheit reichen.

Live-Ticker zu Bürgermeisterwahl in Neuenbürg

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird ausgezählt. Gegen 19 Uhr sollte das vorläufige Endergebnis feststehen. Es wird spannend, weil es bisher keinen eindeutigen Favoriten gibt. Wer macht das Rennen? bnn.de ist mit einem Live-Ticker ab 17.30 Uhr dabei.