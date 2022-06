Komplizierter Einsatz am Rohrsystem

„Man sieht nichts“: Wie die Feuerwehr gegen Brand in Neuenbürg gekämpft hat

Komplexer Einsatz für die Feuerwehr in Neuenbürg: In einer Pektinfabrik entwickeln sich immer wieder Brände in einem Rohrsystem. Entscheidende Hilfe kommt schließlich vom KIT in Karlsruhe.