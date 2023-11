In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde der Neuenbürger Haushaltsplan für das kommende Jahr beraten. Das Zahlenwerk hat es in sich. Denn die Kommune kann im laufenden Betrieb keine schwarze Null oder gar einen Gewinn erwirtschaften. Im Ergebnishaushalt steht unterm Strich ein Minus von 1,6 Millionen Euro. Einnahmen von gut 22,5 Millionen Euro stehen hier Ausgaben von 24,1 Millionen Euro gegenüber.

Der Fehlbetrag muss der Rücklage entnommen werden. Hier wären Ende 2024 dann noch rund zwölf Millionen Euro übrig.

Die Ausgangslage ist schlecht

Im Finanzhaushalt sieht es wenig besser aus. Hier plant die Kommune 2024 mit einem Minus von knapp 1,4 Millionen Euro – und das trotz vorgesehener Kreditaufnahme von vier Millionen Euro. Dieser Fehlbetrag muss durch die liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die beliefen sich Anfang 2023 noch auf 9,64 Millionen Euro. Doch hier muss die Kommune schon im laufenden Jahr drei Millionen Euro entnehmen.

Dazu kommen noch Altlasten aus dem Vorjahr in Höhe von 1,1 Millionen Euro und Verpflichtungen in Höhe von einer Million Euro, die aus diesem ins nächste Jahr übertragen werden. So sind zum Jahresbeginn 2024 noch 4,5 Millionen Euro an liquiden Mitteln übrig. Die sind Ende 2024 dann aber auch weg. „Durch die geplanten Baumaßnahmen und Investitionen im Jahr 2024 werden die liquiden Mittel zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sein“, heißt es dazu in der Haushaltssatzung.

Dort steht auch, dass die Grundsteuer nicht angehoben werden soll. Anders sieht es bei der Gewerbesteuer aus. „Aufgrund der angespannten finanziellen Situation sollte hier über eine Anpassung diskutiert werden“, steht da. Mit 3,8 Millionen Euro erwartet die Verwaltung 2024 zwar 100.000 Euro mehr Gewerbesteuer als noch 2023. Von den 4,9 Millionen Euro aus dem Jahr 2022 ist man aber immer noch weit entfernt. In der Haushaltssatzung wird diesbezüglich auf die gesamtwirtschaftliche Lage verwiesen.

Ein Problem sind auch steigende Ausgaben – vor allem beim Personal: 15 Prozent mehr plant die Verwaltung wegen der Tarifabschlüsse ein. Insgesamt wird hier 2024 mit 7,3 Millionen Euro eine Million Euro mehr fällig als noch in diesem Jahr. Die Kosten für Gebäudeunterhaltung (860.000 Euro) und -bewirtschaftung (zwei Millionen Euro) bewegen sich auf dem Niveau von 2023.

Investieren möchte die Kommune 2024 trotzdem – und zwar rund sechs Millionen Euro. 400.000 Euro sind beispielsweise für die Sanierung der Marktstraße 10 eingeplant. Dazu kommen kostenintensive Projekte wie der Breitbandausbau, die Sanierung der alten Pforzheimer Straße oder der Neubau beim Kindergarten Zwergenburg. Für Letzteren sind allein 2024 drei Millionen Euro eingeplant.

Großprojekt wird verschoben

Hier gab Kämmerin Gabriele Häußermann in der Sitzung aber Entwarnung. Denn dieser Neubau könne 2024 noch nicht realisiert werden. Es müsse erst mal geplant werden. Anstatt der drei Millionen müsse man deshalb hierfür nur 750.000 Euro einplanen. Dazu kämen geplante Grundstückerlöse aus den Schwabstichäckern in Höhe von einer Million Euro. Dadurch reduziere sich die geplante Kreditaufnahme der Kommune von vier auf eine Million Euro.

Das wirkt sich positiv auf den Finanzhaushalt aus. Anstatt eines Minus von 1,4 Millionen Euro stehe hier dann ein Plus von 1,6 Millionen Euro, so die Kämmerin. Auch gebe es dadurch „im Prinzip keine Neuverschuldung“, prognostiziert Häußermann. Der Schuldenstand bleibe bei 16,9 Millionen Euro. Die liquiden Mittel würden dadurch ebenfalls weniger belastet. Hier seien jetzt Ende 2024 doch noch rund drei Millionen Euro übrig.

Höhere Gewerbesteuer kündigt sich an

Schlechte Nachrichten hatte Häußermann für den Ergebnishaushalt. Zwar könne man beim Personal 50.000 Euro einsparen. Allerdings zeige die jüngste Steuerschätzung einen Rückgang bei der Einkommensteuer. Und die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 1,6 Punkte belaste die Kommune mit zusätzlichen 225.000 Euro. Deshalb sprach sich die Kämmerin wie angekündigt für eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 auf 360 Punkte aus. Dadurch könne man die Mehrausgaben abfedern. Das Defizit wachse so nur auf 1,65 Millionen Euro an.

Die Gewerbesteuer ist letztmalig 2013 erhöht worden. „Wir haben keine andere Wahl“, sprach sich Alexander Pfeiffer (UWV) für die Erhöhung aus. Petra Wißmann (CDU) befürchtete eine negative Auswirkung auf die Ansiedlung neuer Unternehmen. Dem entgegnete Häußermann, dass wohl alle Kommunen diese Abgabe erhöhen werden. Beschlossen wird die Erhöhung erst in der nächsten Sitzung. Dann halten auch die Fraktionssprecher ihre Reden zur Haushaltslage.