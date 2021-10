Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 in Neuenbürg verletzt

Auf der Bundesstraße 294 bei Neuenbürg ist es am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstand und eine Person verletzt wurde.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Lkw-Fahrer und einem 28-jährigen Renault-Fahrer hat sich am Dienstag gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 294 auf Höhe des Schlossbergtunnels in Neuenbürg ereignet. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Lkw-Fahrer die Bundesstraße vom Schlossbergtunnel kommend in Richtung Wildbader Straße, als er an der Kreuzung zur Kreisstraße 4581 das Rotlicht der Baustellen-Ampel missachtete und im Kreuzungsbereich mit dem von links kommendem in Richtung Schlossbergtunnel abbiegenden Renault kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Renaults verletzt und das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es von der Unfallstelle abgeschleppt wurde. Der Lkw musste ebenfalls abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme zeitweise umgelenkt werden.