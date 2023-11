So lauten die Ziele der Dennacher Faustballerinnen für die Hallenrunde

Für die Faustballerinnen des TSV Dennach geht es am Wochenende mit der Saison in der Halle los. Was sich im Kader getan hat und wie die Ziele lauten.

Für die Faustballerinnen des TV Dennach geht es in diesem Jahr im wahrsten Sinne Schlag auf Schlag. Nach der Saison in der Bundesliga stand für einige Spielerinnen die Europameisterschaft an.

Dann ging es um den Europacup in Dennach und zuletzt waren die „Pink Ladies“ beim Weltpokal in Brasilien unterwegs.

Obwohl einige Spielerinnen erst vor kurzem aus Brasilien zurückgekehrt sind und Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger noch im Urlaub weilt, stehen für die Dennacherinnen am Sonntag (11 Uhr) die ersten Spiele in der Hallensaison an. Dabei geht es in der Neuenbürger Stadthalle gegen den TSV Ötisheim und den TV Stammheim.

Keine richtige Vorbereitung für Dennacher Faustballerinnen

„Von einer richtigen Vorbereitung können wir nicht sprechen“, sagt Aldinger. Nur ein kleiner Teil des Kaders war nicht mit in Brasilien und hat sich mit den Männern auf die Spiele in der Halle vorbereitet.

„Es ist wichtig, dass die Spielerinnen, die in Brasilien dabei waren, genügend Zeit zur Regeneration haben“, sagt Aldinger. Sie ist sich sicher, dass die Mannschaft gegen Ötisheim und Stammheim hellwach sein wird.

„Faustball kann man nicht von heute auf morgen verlernen“, sagt sie. Zudem seien Ötisheim und Stammheim zum Auftakt „machbare Gegner“.

Der TVÖ um Trainerin Irina Kuhn startete bereits am vergangenen Wochenende und verlor beide Spiele gegen den TV Unterhaugstett (1:3) und den TV Segnitz (0:3). Stammheim unterlag deutlich mit 0:3 gegen den TSV Calw und gewann gegen Aufsteiger SG Energie Görlitz mit 3:1.

Fenja Stallecker nach Verletzung zurück bei „Pink Ladies“

Im Kader der „Pink Ladies“ hat sich einiges getan. Ann-Kathrin Motteler (TSV Gärtringen) und Maya Mehle (TSV Pfungstadt) spielen erstmals in der Halle für den TSV. Gänzlich neue Gesichter sind sie aber nicht, da sie im Sommer bereits im Freien für Dennach spielten und den Europacup gewannen.

Zudem feierten Motteler und Mehle den Gewinn der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft. Nach ihrer langen Verletzung kehrt Fenja Stallecker wieder zurück ins Team. „Ann-Kathrin und Maya sind noch jung und es ist wichtig, ihnen Einsatzzeiten zu geben und sie in ihrer Entwicklung zu fördern“, sagt Aldinger.

Erfreut zeigt sie sich über die Rückkehr von Stallecker, betont aber, dass dieser noch Spielpraxis fehle. Dagegen ist Elena Kull zum TSV Pfungstadt gewechselt.

„Durch den Kader von zehn Spielerinnen habe ich die Qual der Wahl“, sagt Aldinger. Die Spiele und Trainingseinheiten würden laut ihr zeigen, welche Spielerinnen am besten miteinander in der Halle harmonieren. Ihre Aufgabe sei es nun, eine Mannschaft zu formen, die oben mitspielen kann.

Dennach zuletzt 2018 deutscher Meister in der Halle

Im vergangenen Jahr mussten sich die „Pink Ladies“ bei den deutschen Meisterschaften in der Halle im Finale dem TV Jahn Schneverdingen geschlagen geben. Zuletzt wurde Dennach 2018 in der Halle Meister. Damals bereits dabei war neben Aldinger auch Sonja Pfrommer. „Wir haben seither viele Umbrüche erlebt, aber immer ein starkes Team gestellt“, sagt Aldinger.

In dieser Saison strebt sie den Titel in der Südstaffel an. Und bei der deutschen Meisterschaft in Calw am 17./18. Februar 2024 soll es soweit wie möglich gehen.

„Spiele bei den deutschen Meisterschaften sind aufgrund der Leistungsdichte sehr abhängig von der Tagesform“, sagt die TSV-Spielertrainerin. Zudem steht für die „Pink Ladies“ Anfang Januar im tschechischen Kutna Hora der Europacup in der Halle an.

Nach dem Auftakt in der eigenen Halle geht es für Dennach am 26. November in Segnitz weiter. Dort trifft der TSV auf den gastgebenden TSV Segnitz und es kommt zum Derby mit dem TSV Calw. Den nächsten Heimspieltag hat Dennach am 16. Dezember.