Im Juni vergangenen Jahres befürwortete der Neuenbürger Stadtrat die grundlegende Sanierung und Neugestaltung der insgesamt zehn Spielplätze in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Für die erste Phase beauftragte man das Architekturbüro Volker Boden aus Niefern, mit einem Gestaltungvorschlag für zunächst drei Plätze, der nun in jüngster Sitzung vorgelegt wurde.

Dabei geht es zunächst um die Spielplätze in der Kernstadt am Stadtgarten mit angrenzenden Bolzplatz bei einer Gesamtfläche von insgesamt rund 3.500 Quadratmeter und an der Turnstraße mit 2.000 Quadratmeter.

Weiter beinhaltet die Planung den Spielplatz am Wagenweg in Dennach mit 1.700 Quadratmeter. Das Kostenvolumen der von Volker Boden näher vorgestellten Entwürfe liegt, einschließlich der Baunebenkosten, bei insgesamt immerhin rund 500.000 Euro.

Spielplätze sollen auch für Kinder unter drei Jahren nutzbar sein

Eine Probeabstimmung im Rat signalisierte einstimmige Befürwortung. Dass es zunächst nur bei einer Probeabstimmung blieb, war einem Formfehler bei der Einladung zur öffentlichen Sitzung geschuldet, der womöglich bei Einsprüchen Beschlüsse unwirksam machen würde.

„Wir werden den Beschluss in der kommenden Sitzung am 21. März formal nachholen“, betont Bürgermeister Fabian Bader (parteilos). Dabei geht es beim Einstieg in dieses Gesamtvorhaben um eine stolze Summe. Man wisse aber schon seit Jahren, dass sich die Spielanlagen in Neuenbürg insgesamt in einem schlechten Zustand befinden und sanierungsbedürftig sind, erinnert Bader.

Wichtig ist in der Gesamtbetrachtung, dass die Anlagen Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Generationen bieten. Christine Danigel, Grüne Liste

Einig war man sich, dass die Spielplätze auch für Unter-Dreijährige nutzbar sein sollen. Gleichzeitig gilt es, attraktive Bereiche für Jugendliche bis etwa 16 Jahre zu gestalten. Boden sprach von generationsübergreifenden Zonen mit Tischen und Bänken, die auch die Eltern und Großeltern und damit die ganze Familie zum Verweilen einladen.

Beim Stadtgarten sollen auch der angrenzende Bolzplatz und die Zaunanlagen grundlegend renoviert werden. Zwischen Spielplatz und Bolzplatz ist nach der Planung ein kleiner Fitnessbereich integriert.

Im Haushalt 2023 sind 150.000 Euro für die Spielplätze eingeplant

„Wir haben die Planung im Ortschaftrat in Dennach vorgestellt und alle zeigten sich sehr angetan“, betont Ortsvorsteher und Stadtrat Alexander Pfeiffer (UWV). Von „beeindruckenden Kosten“ für diesen ersten Bauabschnitt sprach Stadtrat Gerhard Brunner (UWV).

Seit Jahren sei allerdings bekannt, dass die Spielplätze insgesamt wenig attraktiv seien, erinnerte Brunner als Befürworter der Maßnahme. „Wichtig ist in der Gesamtbetrachtung, dass die Anlagen, insbesondere im Stadtgarten der Kernstadt, Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Generationen bieten“, meinte Christine Danigel (Grüne Liste).

Grundsätzlich wird von den Beteiligten eine möglichst zeitnahe Umsetzung der Baumaßnahmen gewünscht. Laut Denis Kraft vom Bauamt geht es als nächsten Schritt um die Ausschreibung der einzelnen Gewerke, einschließlich der Spielgeräte.

Im Haushalt 2023 sind 150.000 Euro eingeplant. Die weiteren Kosten müssen im Etat 2024 berücksichtigt werden. Betrachtet man allerdings das anstehende Prozedere der Ausführungsplanung, der Ausschreibungen und Vergaben bei einer angespannten Konjunkturlage im Bau, so dürfte ein Baustart noch in diesem Jahr kaum möglich werden.