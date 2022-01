Beliebter Freizeitsport: Gambia ist ein Land im Westen Afrikas, das an einem gleichnamigen Fluss liegt, rund 2,2 Millionen Einwohner hat und in etwa halb so groß ist wie Hessen. Damit ist es der flächenmäßig kleinste Staat auf dem afrikanischen Festland. Viele Menschen dort spielen in ihrer Freizeit Fußball. Es gibt nicht nur Vereine, sondern auch einen Ligabetrieb, in dem vieles allerdings etwas hemdsärmliger gehandhabt wird als in Deutschland.

Sinnvolle Spenden: Gerade in den unteren Ligen sind die Vereine oft schlecht ausgestattet. Gekickt wird oft in Straßenschuhen. Mannschaften zu kennzeichnen, ist schwierig, weil es nicht genug gleichfarbige Trikots gibt. Oft spielt dann eine Mannschaft oberkörperfrei. Die Trikots spendete der SV Waldrennach an örtliche Sportvereine. Auch die gambische Nationalelf der Polizei spielt inzwischen in gespendeten Trikots. Die Trikots kamen über Versorgungsflüge nach Gambia oder, indem Stadtrecher sie mitnahm.