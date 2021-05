Unbekannter verursacht 5.500 Euro Schaden an einem parkenden Auto in Neuenbürg

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr einen Sachschaden in Höhe von knapp 5.500 Euro an einem Dacia verursacht. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug zwischen Dennach und „Dreimarkstein“ auf dem Parkplatz am Waldrand, links der L 339.

Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt. Weil von dem Unfallverursacher jede Spur fehlt, sucht die Polizei nun nach einem Lkw mit schwarzem Sattelauflieger und HP-Kennzeichen.

Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch an die Polizei Neuenbürg unter der Rufnummer (07082) 79 12 0 zu wenden.