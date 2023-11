Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B294 bei Neuenbürg: Strecke gesperrt

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag ist die B294 zwischen Höfen an der Enz und Dobel gesperrt.

Am Freitagmittag hat sich um 11.44 Uhr auf der Bundesstraße B294 bei Neuenbürg auf der Höhe der Eyachbrücke ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet.

Der vermeintliche Unfallverursacher war laut einem Sprecher der Polizei von Neuenbürg in Richtung Höfen an der Enz unterwegs und ist dann mit einem anderen Fahrzeug, das auf der Gegenfahrbahn auf einer Kreuzung stand, zusammengestoßen. In der Folge des Aufpralls wurde ein weiteres Fahrzeug gerammt.

Drei Personen leicht verletzt

Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Wie die Pforzheimer Polizei weiter mitteilt, ist der Bereich wischen Höfen an der Enz und dem Abzweig nach Dobel in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Weitere Informationen folgen. Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 3.11. /13.11 Uhr.