Nach der Saison ist bei den Faustballerinnen und Faustballern vor der Saison. Dieser Spruch kann wörtlich genommen werden. Denn zwischen der Spielzeit in der Halle und den Partien im Freien bleibt wenig Zeit. Davon können vor allem die Spielerinnen von Erstligist TSV Dennach ein Lied singen.

Neben dem Alltag in der Saison standen im vergangenen Jahr auch der Europacup und der Weltpokal für die „Pink Ladies“ an. Nun startet das Team um Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger mit den Partien am 5. Mai gegen den TSV Calw und TSV Pfungstadt in die neue Runde.

Anders als in den Vorjahren, in denen Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger fast immer auf denselben Kader zurückgreifen konnte, hat sich beim Erstligisten personell diesmal so einiges getan.

Pia Neuefeind wechselt zum TSV Dennach

Laura Pross spielt künftig in der zweiten Mannschaft, Fenja Stallecker hat sich dem Rivalen TSV Calw angeschlossen. Diese Lücke konnte allerdings umgehend geschlossen werden. So zog es Pia Neuefeind, die das Faustballspielen beim Ahlhorner SV gelernt hat und die studienbedingt vor ein paar Jahren zum TV Unterhaugstett gewechselt war, nun vom TVU zum TSV Dennach.

„Sie wohnt in Dennach, von daher passt das ganz gut“, sagt Aldinger. Ganz gut passten auch die letzten Ergebnisse in Testspielen und Vorbereitungsturnieren. So gewannen die Dennacherinnen vor ein paar Tagen das international und hochkarätig besetzte Turnier „Pfister Stuttgart Open“. „Wenn man bedenkt, wie kalt es war, war das schon richtig gut“, so Aldinger, die ebenso wie die verletzte Sonja Pfrommer (Muskelfaserriss) nicht mit von der Partie war.

Für den TSV Dennach steht zum Auftakt das Duell mit Calw an

Die Vorfreude darüber, dass es nun in der Ersten Bundesliga Süd wieder um Punkte geht, ist bei den Dennacher Faustballerinnen groß. „Und mit dem Spiel gegen Calw ist ja gleich ein richtiges Derby dabei“, sagt Aldinger. Neben ihrer Mannschaft rechnet sie damit, dass auch die Faustballerinnen aus der Hesse-Stadt und der TV Segnitz im Kampf um die vorderen Tabellenplätze und die DM-Teilnahme ein Wörtchen mitreden werden.

Unser Ziel ist natürlich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Anna-Lisa Aldinger

Spielertrainerin TSV Dennach

„Unser Ziel ist natürlich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft“, sagt Aldinger. Die DM wird am 27./28. Juli in Stuttgart-Stammheim ausgetragen. „Am besten wäre natürlich der direkte Einzug ins Halbfinale“, ergänzt Dennachs Trainerin. Dafür müsste sich der TSV die Meisterschaft in der Süd-Staffel sichern.

„Wir haben dieses Jahr einiges vor“, sagt Aldinger. „Gerade der Juli ist mit der DM, dem Europapokal in Österreich und der World-Final-Tour in Mannheim ziemlich voll. Generell werden somit Mai, Juni und Juli also drei knackige Monate“, so Aldinger.

TV Waldrennach will an starke Runde in der Halle anknüpfen

Beim TV Waldrennach haben die Verantwortlichen die knapp verpasste Endrunde in der Ersten Liga verdaut. Zwar spielte die Mannschaft von Trainer Stefan Maier eine starke Saison, doch am Ende reichte der vierte Rang nicht. Nun geht der Blick ausschließlich in Richtung der Spielzeit im Freien. Dort tritt die Mannschaft aus dem Neuenbürger Höhenortsteil in der Zweiten Liga Süd an.

Für den TVW startet die Saison am 4. Mai mit den Partien gegen den TV Vaihingen/Enz II und den TSV Grafenau.

Weltmeister Oliver Kraut spielt in der Zweiten Liga für Waldrennach

Mit an Bord beim TVW ist auch Weltmeister Oliver Kraut. In der vergangenen Saison spielte Kraut im Freien noch für den Erstligisten TV Unterhaugstett. Doch nun zog der TVU seine Mannschaft aus dem Oberhaus zurück.

Bei den Unterhaugstettern gab es zuletzt personell einige Änderungen. So waren auch Michael Ochner und Luca Egger vor der Saison in der Halle nach Waldrennach gewechselt. Hingegen hat Markus, der Bruder von Oliver Kraut, den TVU in Richtung TSV Calw verlassen.

Zwar hätte es für Kraut auch andere Optionen gegeben, doch nach Rücksprache mit dem Nationaltrainer entschied er sich für einen Verbleib in Waldrennach. „Der Nationaltrainer stuft die Qualität der Südstaffel in der Zweiten Liga als hoch ein“, sagt Kraut. Deshalb müsse er keine Auswirkungen auf Einsätze für das deutsche Nationalteam befürchten. Ziel von Oliver Kraut ist die Europameisterschaft in Frauenfeld im August. Doch nicht nur Kraut, sondern auch Michael Ochner und Luca Egger könnten bei der EM dann dabei sein. Sie zählen zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Allerdings muss Ochner derzeit noch pausieren.

„Unser Ziel ist der Aufstieg“, sagt Kraut über die Ambitionen mit seinem Verein. Dem Waldrennacher Team traue er das auf alle Fälle zu. Bereits Ende März haben die Vorbereitungen beim TVW begonnen. „Wir sind heiß auf den Saisonstart“, sagt Kraut.

Auch TV Öschelbronn und TSV Ötisheim starten in Faustball-Saison

Los geht die Saison auch für die Zweitliga-Faustballerinnen des TV Öschelbronn und des TSV Ötisheim. Beide nehmen am Spieltag am 5. Mai beim TSV Gärtringen teil. Da NLV Stuttgart-Vaihingen und der TV Schluttenbach seine Mannschaften zurückgezogen haben, wird es keine Absteiger geben.

Lediglich fünf Mannschaften gehen in der Staffel West an den Start. Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die neue Zweite Bundesliga Süd-West im kommenden Jahr. Der Fünfte nimmt an der Aufstiegsrunde für diese Staffel teil. Da Ötisheim in der Halle in der Ersten Liga spielt und Öschelbronn in der Zweiten Bundesliga, gab es im Winter keinen Vergleich zwischen beiden Teams. Am 9. Mai und 30. Juni treffen beide aufeinander.