Wasser in heißes Öl gekippt: 60-Jährige zündet in Neuenbürg ihre Küche an

Eine 60-Jährige hat am Donnerstagmittag in Neuenbürg beim Kochen ihre Küche in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 12.30 Uhr alleine in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Vorstadtbrücke“.

Zum Kochen hatte sie Speiseöl in einer Pfanne erhitzt. Versehentlich geriet Wasser zu dem Öl in die Pfanne, woraufhin das Gemisch sofort mit starker Hitze- und Rauchentwicklung reagierte.

Die 60-Jährige rettete sich aus der Küche und brachte sich in Sicherheit. Wegen der Hitze schmolzen eine Arbeitsplatte und mehrere Schränke. Auch die Deckenplatten und eine Holzwand litten unter der Hitze, weitere wesentliche Gebäudeteile wurden jedoch nicht beschädigt.

Die Feuerwehr Neuenbürg war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die 60-Jährige wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht, da sie den Rauch eingeatmet hatte. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.