Sandra Lechleiter aus Neuenbürg ist Fischtierärztin und damit eine Rarität, denn Spezialisten wie sie gibt es in Deutschland nicht allzu oft. „Zierfische sind medizinisch unterversorgt“, sagt die 57-Jährige. Und das obwohl die Aquaristik boomt und sich immer mehr Menschen Fische halten. Auch die Einstellung zu den Tieren hat sich in den vergangenen Jahren verändert.

„Das Goldfischglas ist schon lange out“, sagt Sandra Lechleiter und lacht. Ihre Kunden bringen ihre Fische meist in Tüten verpackt zu ihr in die Praxis im Neuenbürger Stadtteil Rotenbach. Je nach Fall kommt das Tier in ein Untersuchungsbecken und wird betäubt. Dann nimmt die Ärztin einen Abstrich und untersucht ihn im Labor.

Oder überprüft Kot oder Gewebeproben. Insgesamt sei Krankheitsprophylaxe wichtiger als Therapie, sagt Lechleiter, die auch schon große Kugelfische, Süßwasser-Rochen und sogar Haie untersucht hat. Allerdings nicht in ihrer Praxis, sondern bei Großhändlern, Zoofachgeschäften und Zierfischhaltern zuhause.