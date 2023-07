Der Fastnachtsverein Hau-Hu aus Neuhausen wird 55 Jahre alt

Im Biet gibt es in diesem Jahr nach der fünften eine sechste Jahreszeit: das Jubiläum des Fastnachtsvereins Hau-Hu. Das erwartet die Besucher der Festivitäten.

Im Biet gibt es in diesem Jahr nach der fünften eine sechste Jahreszeit. Der Fastnachtsverein Hau-Hu aus Neuhausen feiert Jubiläum: fünf mal elf Jahre – und das mitten im Sommer. Die Jubiläumsveranstaltungen starten am Samstag, 8. Juli mit einer Sommer-Prunksitzung. Weiter geht es mit dem Feiern dann am 28. Juli.

Die Fastnacht in Neuhausen ist eng mit Kurt Harer verbunden, der vor über 50 Jahren am Faschingsdienstag mit einem Traktor und Anhänger, darauf einen Kanonenofen, durch den Ort fuhr. Er hatte eine Narrenkappe auf und die Kinder zogen begeistert mit.

Sieben Jahre später, 1968, war der Traktor nicht mehr alleine. Es gab einen Umzug mit 30 Wagen. Am Buß- und Bettag desselben Jahres, am 20. November, wurde der Fastnachtsverein gegründet.

Der Hut erschuf den Namen des Neuhausener Vereins Hau-Hu

Die Neuhausener waren früher die Hau-Hütler. Stolze Bürger mit Stehkragen und hohem Hut. Deshalb tragen auch die Neuhausener Hau-Huler keine Narrenkappe, sondern einen Zylinder. Elferbeiräte und Präsidenten kommen im Frack. Kurt Harer war der erste Vorsitzende.

Als er sein Amt in den 80er Jahren aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, kam es zur Krise. Auch die anderen Vorstände verabschiedeten sich. Lehrer Siegfried Albert rettete die Situation.

Bei der Jubiläumsfeier vor elf Jahren waren fünf der einstmals 35 Gründungsmitglieder bei der Prunksitzung dabei und wurden besonders geehrt: Oswald Haug, Roswitha und Jürgen Klamser. Auch Hartwig Leicht und Franz Rapp, die zwischenzeitlich verstorben sind, gehörten dazu. Pia Harer war in der Hau-Hu-Geschichte als einzige zweimal Prinzessin. Während der Pandemiepause hatte das damalige Prinzenpaar Nick Müller und Annabell Lutz eine Amtszeit von Ende 2019 bis Ende 2022.

Eine Besonderheit aus der jüngeren Geschichte: Joachim Wittke wollte eigentlich nicht Prinz sein und meinte, für euch muss noch ein Prinzenpaar gebacken werden. Das machte dann der gelernte Bäcker aus Spaß in Lebensgröße und sagte schließlich doch als Prinz zu. Der einzige Prinz mit zwei Prinzessinnen in der Vereinsgeschichte war Hartmut Raible 1992.

Sommerumzug sorgte für Ausschluss aus dem Badisch-Pfälzischen Karnevalverein

Tradition haben die Jubiläumsfeiern im Sommer. „Ein Umzug im Sommer ist der Traum der Narren“, sagt Ursula Ochs von der Hau-Hu. Auf den sonnigen Umzug 2001, drei mal elf Jahre, folgte der Ausschluss aus dem Verband des Badisch-Pfälzischen Karnevalvereins. Die halten offenbar gar nichts von Aktivititäten außerhalb der Fasnetszeit. Häs und Maske dürfen dann nach den Statuten des Verbandes keinesfalls getragen werden.

Aber auch vor elf Jahren, 2012, gab es einen Sommerumzug. Passend zu dem heißen Tag hatten manche Narrengruppen große Wasserpistolen und die Besucher bekamen eine nasse Dusche.

Von 2008 bis 1019 hatte der Fastnachtsverein Hau-Hu mit Petra Leicht die erste Präsidentin. Seit 2019 ist Heiko Stoll Präsident. Ehrenpräsidenten sind Reimund Kristof, Hartmut Lutz, Edgar Vossbein, Uli Ender und Petra Leicht.

Am Samstag, 8. Juli, beginnen die Jubiläumsveranstaltungen mit der Sommer-Prunksitzung in der Monbachhalle in Neuhausen. Beginn: 19.68 Uhr, Saalöffnung: 19.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf war bereits Ende Juni. Einzelne Karten gibt es noch direkt beim Präsidenten Stoll.

Wir haben ein Programm mit den Bonbons der vergangenen 55 Jahre. Christian Lutz

Moderator und Mit-Organisator

„Wir haben ein Programm mit den Bonbons der vergangenen 55 Jahre“, verrät Christian Lutz, der Moderator am Abend und einer der Organisatoren. Büttenreden wird es geben, Gardentänze und viele ehemalige Prinzenpaare kommen dazu. Schon vor zehn Jahren waren die ehemaligen Prinzenpaare in großer Zahl dabei. Das aktuelle Prinzenpaar Melina Raible und Kevin Sautter und auch das Kinderprinzenpaar Prinz Lias und Prinzessin werden natürlich dabei sein.

Ordensmeisterin Elke Stoll verrät: „Zum Jubiläum gibt es einen Ansteckbutton“. Motivwagen, sonst ein Highlight bei den im Winterhalbjahr üblichen Fasnachtsumzügen, wird es beim Sommerumzug allerdings nicht geben.

Die weitaus meisten Prinzenpaare in Neuhausen übrigens haben auch danach den Bund fürs Leben geschlossen. Kein Wunder, dass Jürgen Steiner, damaliger Präsident der Karnevalsgesellschaft Fledermaus aus Ersingen bei der Jubiläumsveranstaltung vor elf Jahren schon feststellte: „Bei uns ist das längst nicht so“.

So feiert der Fastnachtsverein in Neuhausen sein Jubiläum

Nach einer Pause geht das Jubiläumsprogramm der Hau-Hu dann am 28. Juli mit einer Hektarparty weiter mit „Die Draufgänger“, bekannt durch ihren Hit „Cordula Grün“. Davor unterhält die „Bauernkapelle Stadelbach 1831“ aus Mühlhausen die Besucher. Die Party beginnt um 19.68 Uhr. Kartenvorverkauf online und beim Friseur Kristof in Schellbronn, der Sparkasse Neuhausen und der Volksbank-pur in Neuhausen.

Am 29. Juli findet dann mit Start um 16.33 Uhr der Faschd-Nachts-Umzug statt, anschließend gibt es eine Party im Festzelt mit Food-Trucks. Über siebzig Gruppen haben sich für den Umzug angemeldet. Auch die Feuerwehr wird mit einer alten Spritze mitlaufen und diese vermutlich hin und wieder auch in Betrieb nehmen. Zum Abschluss am Sonntag, 30. Juli, erwartet die Gäste Bier, Brezel, Blasmusik, Weißwurstfrühstück und Mittagstisch. Start ist um 10.11 Uhr.