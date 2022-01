Zeugen gesucht

Diebe brechen erneut in Wohnhaus in Neuhausen ein

Zum zweiten Mal sind bislang unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Wohnhaus in der Gemmingenstraße in Neuhausen-Steinegg eingebrochen. Beim ersten Mal im Dezember klauten sie Schmuck.