Einbrecher hebeln Fenster von Wohnhaus in Neuhausen auf

Bei einem Einbruchdiebstahl in Neuhausen-Steinegg haben Unbekannte die Fenster eines Wohnhauses ausgehebelt, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen und Wertgegenstände zu entwenden.

Einbrecher haben am späten Dienstagabend aus einem Wohnhaus in Neuhausen im Enzkreis Schmuck erbeutet. Zwischen 18.30 und 21 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück in der Gemmingenstraße im Stadtteil Steinegg, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Innere des dort befindlichen Gebäudes zu gelangen. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens lässt sich bislang nicht beziffern.