Einbrecher dringen in Wohnhaus in Neuhausen ein

Bargeld, Schmuck und Uhren sind am Donnerstag von bislang unbekannten Einbrechern aus einer Wohnung in Neuhausen-Hamberg gestohlen worden.

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Neuhausen-Hamberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei Bargeld, Schmuck und Armbanduhren gestohlen.

Die Einbrecher konnten unerkannt fliehen

Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Anwesens in der Richard-Wagner-Straße. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld, Schmuck sowie Armbanduhren.