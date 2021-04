Erbsensuppe mal anders: Claudio Urru vom „Grünen Wald“ lässt einen einfachen Klassiker in neuem Licht erstrahlen

Erbsensuppe mag zu den einfachen Dingen gehören, die man sich in den Teller gießen kann. Wer jedoch dem Rezept von Claudio Urru folgt, zaubert aus dem Alltagsessen ein Gourmetgericht.

Eine Küche – drei unterschiedliche Konzepte. Wer im idyllischen Hamberg im südlichen Enzkreis dem Gasthof „Grüner Wald“ einen Besuch abstattet, hat die Qual der Wahl: Zünftig im „Braustüble“ mit dem großen Biergarten einkehren, gehobene Hausmannskost im Restaurant genießen – oder in der „Alte Baiz“ echte Sterneküche probieren?

Wie man sich auch entscheidet, kann man sicher sein: Sternekoch und Küchenchef Claudio Urru hat persönlich seine Finger im Spiel.

In Rekordzeit ergatterte er Anfang 2020 nur Wochen nach Eröffnung der „Alten Baiz“ die Auszeichnung des Guide Michelin. Sein erstes Gericht für unsere Leser bleibt völlig unprätentiös – und verkörpert perfekt die Signatur des Kochs: Aromen, die am besten im Zusammenspiel wirken. Also immer von allem etwas auf den Löffel nehmen!