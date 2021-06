Mit einer Hacke hat Pascal (9) innerhalb weniger Sekunden ein gut zehn Zentimeter tiefes Loch gegraben. Dann setzt er vorsichtig eine Staudenpflanze, eine sogenannte Garten-Skabiose, hinein und bedeckt sie mit Erde.

Zum Schluss noch ein bisschen Wasser aus der Gießkanne, fertig. Einige Pflanzen befinden sich schon in dem Beet, das am Ortseingang von Steinegg liegt – neben dem Kreisverkehr, nicht weit von der Verbandsschule im Biet entfernt.

Einige werden im Lauf des Tages noch dazukommen: unter anderem Schwertlilien, Busch-Malven, Sommer-Salbei, Tiefblaue Lavendel und Prächtige Fettblätter, alle mit Blüten in den Farben Weiß oder Lila. Organisiert von den örtlichen Schul- und Jugendsozialarbeiterinnen, handelt es sich um eine Aktion, die zeitgleich auch in Tiefenbronn beim Brunnen am Rathaus stattfindet und einen Tag vorher in Mönsheim bei der Gemeinschaftsschule Heckengäu über die Bühne gegangen ist.