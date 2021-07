Huchenfelder Ortsvorsteherin Sabine Wagner will Bürgermeisterin in Neuhausen werden

Ortsvorsteherin Sabine Wagner aus Huchenfeld (4.633 Einwohner) möchte gerne Bürgermeisterin in Neuhausen (5230 Einwohner) werden. Seit neun Jahren ist Wagner hauptamtliche Ortsvorsteherin in Huchenfeld. Die 33-jährige promovierte Verwaltungswissenschaftlerin hat in dieser Zeit in ihrem Stadtteil viel realisiert, trotz finanzschwacher Haushaltskasse der Stadt.

Sabine Wagner ist verheiratet und hat eine fünfjährige Tochter. Bei der Wahl in Neuhausen tritt sie parteilos an. Das war auch schon vor knapp drei Jahren so, als sie sich als Nachfolgerin der Pforzheimer Sozialbürgermeisterin Monika Müller, die nach Wolfsburg wechselte, bewarb.

Bei neun Bewerbern schaffte sie es als SPD-Kandidatin in eine ernstzunehmende Runde von vier Bewerbern, aber letztendlich wählte der Pforzheimer Gemeinderat mit 26 von 37 Stimmen Frank Fillbrunn (FDP).

Sabine Wagner hat in Huchenfeld einiges geleistet

Für sie kein Grund, zu resignieren. Im Amt der Huchenfelder Ortsvorsitzenden arbeitete Wagner bereits an vielen Projekten erfolgreich mit: Sie brachte einen vor allem von den Gartenbesitzern gewünschten Häckselplatz in den Ortsteil. Mit Spenden entstand ein Wassermatsch-Spielplatz und die Huchenfelder Ortsdurchfahrt ist teilweise verkehrsberuhigt. Weil der Stadt für wichtige Projekte das Geld fehlte, schaffte es Wagner immer wieder, Spender zu werben und Vorhaben trotzdem durchzuziehen.

Auch Neuhausen schwimmt nicht gerade im Geld und für das künftige Gemeindeoberhaupt wird es nicht einfach sein, die notwendigen und anstehenden Aufgaben der Bietgemeinde zu realisieren.

In vier Ortsteilen steht als Mammutaufgabe das Auswechseln alter Kanal- und Wasserleitungen an. Eine zusätzliche Einnahme wurde durch die nahezu fertiggestellte Gewerbegebietserweiterung West geschaffen.

Sabiner Wagner ist naturverbunden, pflegt und hegt sehr gerne ihren Garten in ihrem Wohnort Remchingen. In der Freizeit ist sie gerne mit dem Rad unterwegs.

Als Bürgermeisterin von Neuhausen würde Wagner einige Erfahrung in der Verwaltung mitbringen

Bis zur Wahl am 17. Oktober möchte sie die Einwohner von Neuhausen, Schellbronn, Hamberg und Steinegg davon überzeugen, dass genau sie die richtige Wahl ist.

In ihrem Flyer, den sie im Gesamtort Neuhausen verteilen wird, steht, dass besonders ihre Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit für neue Ideen und Projekte geschätzt wird. Kompetenz und Erfahrung seien vorhanden.

Sabine Wagner kann auf eine Berufserfahrung im öffentlichen Dienst von 17 Jahren zurückblicken. Außerdem auf ein Diplomstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, ein Masterstudium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung Karlsruhe und schließlich die Promotion an der Verwaltungswissenschaften-Uni in Speyer.