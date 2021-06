Lernprobleme hatte Johannes Klösel eigentlich noch nie. Nach dem Abitur hat er eine Ausbildung zum technischen Modellbauer bei Daimler in Untertürkheim gemacht. Den Stoff eignete er sich so schnell an, dass er ein Lehrjahr überspringen konnte. Seine Ausbildung schloss er als Landesbester in seiner Berufsgruppe ab.

Für sein Maschinenbau-Studium in Pforzheim hat ihn die Firma freigestellt. Die Hochschule hat er allerdings zuletzt beim Mathe-Vorkurs von innen gesehen. Nach drei Tagen wurde der Kurs wegen Corona abgebrochen. Seitdem gab es nur noch Online-Unterricht am Computer. Sein Studium fand nur virtuell in seinem Zimmer statt.

„Die ersten beiden Semester konnte ich noch motiviert arbeiten“, erzählt Johannes Klösel, der bei seinen Eltern in Hamberg wohnt. Und das obwohl der schwierige Lernstoff online zeitaufwendiger zu bearbeiten sei und man für die Aufgabe mehr als doppelt so lange brauche. Das Pensum habe die Hochschule aber nicht an die schwierige Situation angepasst, so Klösel.