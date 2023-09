In zwei Fällen haben in Neuhausen und Tiefenbronn Trickbetrüger Senioren in der Bank um Geldbeträge gebracht.

In zwei Fällen in Neuhausen und Tiefenbronn haben Trickbetrüger – sogenannte „Shoulder Surfer“ – die PIN älterer Menschen ausgespäht und ihnen dann die Bankkarte gestohlen, um an das Geld der Bankkonten heranzukommen. Die Polizei teilte mit, dass sich der erste Fall in einer Bank in der Pforzheimer Straße in Neuhausen ereignete, als ein Senior gegen 12 Uhr dort Geld abheben wollte. Ein Mann befand sich während der Abhebung sehr dicht hinter ihm und sprach ihn direkt darauf an – vermutlich, ein Ablenkungsmanöver, um die Bankkarte unbemerkt zu stehlen. Im Anschluss an den Vorfall registrierte die Bank mehrere unberechtigte Abbuchungen in noch unbekannter Höhe vom Konto des Betrugsopfers.

Der Betrüger hatte laut Beschreibung des Betrogenen dunkle Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit einem Akzent. Er sei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß.

Der Betrüger spähte bat sein Opfer den Automaten zu wechseln

Der zweite Vorfall spielte sich gegen 12.30 Uhr ab. Ein Senior war dabei seine Bankgeschäfte am Automaten zu erledigen, als er von einem Mann darauf hingewiesen wurde, dass der Automat defekt sei und er es an einem anderen Automaten probieren solle. Durch ein Ablenkungsmanöver spähte auch hier der Trickdieb zunächst die PIN aus und gelangte dann an die dazugehörige Karte. Auch in diesem Fall wurden wenige Minuten später am selben Ort Abhebungen getätigt. Der Schaden liegt hier im mittleren vierstelligen Bereich. Ob es sich hierbei um denselben Täter handelt ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.