Unfall unter Alkoholeinfluss in Schellbronn, bei Neuhausen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein betrunkener Fahrer hat in der Montagnacht einen Unfall in Schellbronn, bei Neuhausen verursacht.

Der Fahrer eines Pkws hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im betrunkenen Zustand einen Unfall in Neuhausen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 22-jährige kurz vor Mitternacht bei Schellbronn gegen einen Stein am Fahrbahnrand, woraufhin sein Auto umkippte.

Der leichtverletzte Fahrer musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen aus seinem Wagen herausgeschnitten werden. Zudem war wegen auslaufender Betriebsstoffe eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von rund 1,5 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.