Ja. Wie immer habe ich vom Donnerstag bis zum Faschingsdienstag Urlaub genommen. Ich bin auch bei den Maskenträgern, den Hexen, dabei. Die meisten Veranstaltungen sind kurz vor und nach dem Faschingssonntag. Am Faschingssonntag sind wir abwechselnd bei den Umzügen in Neuhausen und Tiefenbronn dabei. Ob ich meinen Urlaub so nehme oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich den Urlaub auch erst im Sommer.