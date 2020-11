Zwei Tote in Neuhausen entdeckt

Bluttat in Neuhausen im Enzkreis: Angehörige entdeckten auf einem Grundstück die Leiche eines 62-Jährigen und der minderjährigen Tochter.

Ein 62-Jähriger und seine noch minderjährige Tochter wurden am Samstagabend gegen 18.30 Uhr von Familienangehörigen tot auf dem gemeinsamen Anwesen in Neuhausen im Enzkreis aufgefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Ob der 62-jährige Familienvater zunächst seine Tochter und dann sich selbst getötet hat, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen derzeit nicht vor.