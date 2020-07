Neulingen

Auf die Straße gelaufen: Vierjähriges Mädchen stirbt bei Verkehrsunfall

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Neulingen im Enzkreis getötet worden. Das Kind war zuvor zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen und dort von einem Auto sehr schwer am Kopf verletzt worden.