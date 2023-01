66-Jährige fährt mit 2,4 Promille durch Neulingen – Polizei sucht Zeugen

Eine 66-Jährige musste in Bauschlott ihren Führerschein abgeben, nachdem sie mit 2,4 Promille am Steuer erwischt wurde.

Mehrfach in Gegenspur

Die 66-Jährige war am Samstagabend kurz nach halbacht mit über zwei Promille auf der Bundesstraße 294 in Richtung Neulingen Bauschlott unterwegs und geriet kurz nach dem Golfplatz mehrfach auf die Gegenfahrspur. Laut Polizei mussten deshalb zwei entgegenkommende Autos ausweichen.

Zeugen gesucht

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord hielten die Frau kurz darauf in unmittelbarer Nähe an. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Die Frau musste zudem eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein ein.

Zeugen, insbesondere die beiden Pkw-Lenker, die an besagter Örtlichkeit ausweichen mussten und sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 072311863211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.