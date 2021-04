Nicole Knab und Andreas Wiesenfurth kennen die Probleme, die entstehen können, wenn der Auenhof Wohnungen zwischenvermietet. Beide arbeiten in der Einrichtung im Büro. Knab ist die stellvertretende Frauenbeauftragte, Wiesenfurth der Vorsitzende des Werkstattrats. Beide leben schon seit 2012 im ambulant betreuten Wohnen – und zwar in einer ganz normalen Mietwohnung außerhalb des Auenhofs. Vorher waren sie im stationären Wohnen auf dem Auenhof und später in einem Trainingswohnheim, wo sie sich auf das Alleinleben vorbereiteten. Zwar betonen sie, dass es ihnen sehr gefalle, in einer eigenen Wohnung selbstständig zu wohnen. Das würden sie gerne beibehalten. Aber sie machen sich auch Sorgen um die Zukunft: „Wir wissen nicht, ob wir eine Wohnung finden werden, wenn dem Auenhof als Zwischenmieter gekündigt wird.“ rol