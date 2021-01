Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Fahrer bei dem Unfall am frühen Morgen auf der B294 zwischen Bauschlott und Bretten schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann war mit dem Wagen in einer Linkskurve aufgrund von Glatteis nach rechts von der Straße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen.

Nach BNN-Informationen waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Neulingen mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleute im Einsatz. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert.