Beim Dorfladen in Neulingen-Nußbaum steht Regionalität im Mittelpunkt

Svenya und Tobias Dietrich eröffnen in der Nußbaumer Ortsmitte einen Dorfladen. Zuvor hatte ein anderer Betreiber dort schon einen Laden geführt. Das Geschäft des jungen Paares will aber mit einem vollkommen anderen Konzept überzeugen.

Regionale, gesunde und nachhaltige Produkte zentral an einem Ort zusammenführen: Das ist das Konzept, mit dem Svenya und Tobias Dietrich in der Nußbaumer Ortsmitte punkten wollen. Das junge Paar übernimmt den Laden, in dem sich früher die VR Bank befunden hatte. Schon im Sommer vorigen Jahres war er eröffnet worden – damals allerdings noch mit einem anderen Betreiber, der Nußbaum inzwischen verlassen hat. Auf Anfrage teilt er mit, er habe expandieren wollen und dies sei in Nussbaum wegen der Einwohnerzahl nicht möglich gewesen.

Nun soll es in den Räumen einen Neuanfang mit neuem Konzept geben. Ein Konzept, von dem Bürgermeister Michael Schmidt (parteilos) nach eigenem Bekunden „sofort begeistert“ gewesen ist. Er geht davon aus, dass damit auch über den Ort hinaus Menschen angesprochen werden können. Gleichzeitig sieht er in dem Laden einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Nußbaumer Ortsmitte.

Ein Gedanke, der auch für Svenya und Tobias Dietrich eine Rolle spielt, die beide ganz in der Nähe wohnen und sich ihrer Heimat verbunden fühlen. Mit ihrem Laden wollen sie alle Altersgruppen ansprechen und einen Mittelweg finden zwischen der Grundversorgung und hochwertigen Waren, die es bei den großen Lebensmittelketten so nicht zu kaufen gibt.

Wir legen großen Wert darauf, dass die Lebensmittel gesund sind. Svenya Dietrich, Betreiberin des Dorfladens

Das Sortiment ist übersichtlich, aber gut sortiert und trotz hohen Qualitätsanspruchs nicht überteuert. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Lebensmittel gesund sind“, erklärt Svenya Dietrich.

Zu kaufen gibt es unter anderem Milch, Butter, Fleisch, Wurst, Eier, Nudeln und Getränke wie Sprudel, Bier, Wein, Saft und Limonade. Zudem gibt es Obst und Gemüse, immer frisch und größtenteils saisonal, auf Wunsch in einem großen oder kleinen Korb bereits fertig zusammengestellt.

Viele Produkte kommen aus der direkten Umgebung

Vieles wird in der direkten Umgebung produziert. Der Honig beispielsweise kommt direkt aus Nußbaum, das Bier vom Eichhälderhof in Königsbach, der Wein von Otto Keller aus Eisingen, Mehl, Backmischungen und mehr von der Mühle Beck in Weiler. Bio-Eis gibt es vom Bauernhof Blanc in Kleinvillars sowohl für die eigene Gefriertruhe als auch zum Verspeisen direkt vor Ort.

Was sie nicht aus der Region beziehen können, bieten die Dietrichs in Bio-Qualität an – etwa Chips, Tomatenmark oder Kekse. Zwar liegt der Fokus im Laden klar auf Lebensmitteln, aber daneben gibt es auch noch Dekorations- und Geschenkideen. Etwa Socken aus Alpaka-Wolle, Seifen von der Seifenkiste in Ispringen, Schneidebretter von der Holzwerkstatt Störrmühle in Knittlingen oder SinnLicht-Kerzen.

Die Backwaren kommen täglich von der Bäckerei Friebolin in Wössingen – und zwar ohne Zusatzstoffe und am besten auf Vorbestellung. Zwar gibt es auch für spontane Käufer ein kleines Sortiment. Wer sicher gehen will, sollte seine Wünsche aber vorher mitteilen.

Bei gutem Wetter soll es Kaffee und „Süße Stückle“ geben

Sobald das Wetter mitspielt, wollen die Dietrichs im Außenbereich ein paar Stühle aufstellen, die zum Genießen von Kaffee und „süßen Stücklen“ einladen. Gut möglich, dass es in Zukunft auch noch Kuchen gibt. Für denkbar halten die Dietrichs auch ein Selbstbedienungsangebot im Eingangsbereich, bei dem jederzeit auf Vertrauensbasis die wichtigsten Lebensmittel erworben werden können.

Aktuell befinden sich die Arbeiten in den Ladenräumen in den letzten Zügen. Die Regale haben die Dietrichs bereits in den vergangenen Tagen aufgebaut. Momentan sind sie mit Einräumen beschäftigt. Die haltbaren Lebensmittel sind schon in den Regalen, die frischen werden erst kurz vor der Eröffnung geliefert.

Diese soll am Freitag und Samstag, 4. und 5. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr sein. Anschließend hat der Laden regulär donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 7 bis 11.30 Uhr geöffnet.