Bewerberschluss in Neulingen: Zweikampf um den Chefsessel im Rathaus

Nun steht es endgültig fest: Bei der Bürgermeisterwahl in Neulingen treten zwei Kandidaten gegeneinander an: Michael Joachim Schmidt als Amtsinhaber und Alexander Michael Pohl als Herausforderer.

Am Montag ist die Bewerbungsfrist zu Ende gegangen. Der Gemeindewahlausschuss hat beide Bewerbungen zugelassen: Beide enthalten die geforderten Unterlagen und damit keinen Mangel.

Der amtierende Bürgermeister Michael Schmidt (parteilos) hatte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass er wieder antreten will. Im Dezember hatte er in der Gemeinderatssitzung eine persönliche Erklärung und Ende Februar zu Beginn der Einreichungsfrist seine Bewerbung abgegeben.

Pohl fordert Schmidt heraus

Wie nun in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses bekannt wurde, hat sein Herausforderer Alexander Michael Pohl seine Bewerbung am 29. März abgegeben. Wer von beiden künftig im Neulinger Rathaus auf dem Chefsessel sitzen soll, das entscheiden die Bürger am Sonntag, 8. Mai.

Falls ein zweiter Wahlgang notwendig werden sollte, wird dieser zwei Wochen später über die Bühne gehen, nämlich am Sonntag, 22. Mai. Sollte eine Neuwahl erforderlich werden, endet die Frist für die Einreichung weiterer Bewerbungen am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr.

Drei öffentliche Vorstellungen

Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll es drei öffentliche Bewerbervorstellungen geben: am Dienstag, 26. April, in der Göbricher Büchighalle, am Mittwoch, 27. April, in der Nußbaumer Weiherhalle und am Donnerstag, 28. April, in der Bauschlotter Gräfin-Rhena-Halle. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, eine Bewirtung ist nicht vorgesehen.

Durch den Abend führen wird Bürgermeister-Stellvertreter Heinrich Furrer (FWV). Er stellt zunächst beide Kandidaten vor, bevor jeder von ihnen für maximal 15 Minuten das Wort erhält. Im Anschluss sollen die Besucher die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Schmidts Amtszeit endet am 5. Juli.