Der FV Göbrichen hat seinen Sportplatz für 185.000 Euro komplett saniert

Von unserem Mitarbeiter Peter Dietrich

Der grundsanierte Sportplatz des FV 08 Göbrichen (FV G) konnte am Freitagabend, gemäß den Corona-Vorschriften, an die Fußballer übergeben werden. In Anspielung an das Gründungsjahr des Verein 1908 begann der Festakt um Punkt 19.08 Uhr.

Hierzu gab der Vorsitzende der Verwaltung Ralf Berzel auf dem Spielfeld einen Rückblick: „Nach 50 Jahren hat der FV G mit der Gemeinde Neulingen ein großes Projekt gestartet. Die 50 Jahre alte Flutlichtanlage mit Gasdampflampen wurde durch eine zeitgemäße und energieeffiziente LED-Flutlichtanlage ersetzt. Damit spart der FV G nicht nur zirka 50 Prozent Kosten, sondern reduziert auch den CO 2 Ausstoß etwa um die Hälfte“, so Berzel. Wie unter anderem schon beim FC Bayern München, konnte die Firma Garten-Moser aus Reutlingen engagiert werden. Sie installierten das Rasenspielfeld und die Beregnungsanlage.

Gemeinde Neulingen hat sich mit rund 100.000 Euro beteiligt

Der aktuelle Kostenstand beläuft sich auf rund 185.000 Euro. Darin enthalten ist die Beregnungsanlage mit 27.000 Euro und das LED-Flutlicht. Der FV G bringt mindestens 15 Prozent Finanzmittel mit zirka 25.000 Euro ein. Vom Badischen Sportbund gibt es einen Zuschuss von rund 40.000 Euro sowie von der Gemeinde Neulingen von etwa 105.000 Euro. Die Eigenleistungen der Mitglieder des FV G betragen rund 30.000 Euro.

„Zusätzlich haben wir einen Zuschuss beim Bundes-Umweltministerium für die Erneuerung des Flutlichtes beantragt. In knapp vier Monaten wurden fast 900 ehrenamtliche Einsatzstunden erbracht. Dazu kommt die gesamte Koordination der Bautätigkeiten mit den Partnern sowie die rechtzeitige Beschaffung von Material, Werkzeugen, Baggern und Traktoren“, so der Vorsitzende weiter.

Er sprach seinen Dank an die Gemeinde Neulingen und einem Team um Gerd Rebstock mit engagierten und motivierten Vereinsmitgliedern sowie dem FV G nahesehenden Menschen aus. Die Firma Frey Garten- und Landschaftsbau, Göbrichen, hat Maschinen kostenlos zur Verfügung gestellt und beim Finish Rasenkantensteine und Pflaster geliefert und verlegt.

Zur weiteren Kostensenkung können Mitglieder, Freunde und Gönner sich einen sogenannten „Baustein“ an dem sanierten Sportplatz ab 25 Euro bis 200 Euro erwerben, da wegen Corona durch ausgefallene Veranstaltungen Einnahmen fehlen. Von dieser Möglichkeit wurde am Festabend bereits reichlich Gebrauch gemacht.

Eröffnungsspiel endet unentschieden

Vize-Bürgermeister Heinrich Furrer, der beim 1. FC Bauschlott ein Fußball-Urgestein ist, lobte die „mit Bravour“ geleistete Arbeit und sprach von einem hohen Stellwert des grundsanierten Sportplatzes, der sich gut in den Büchigwald einfügt: „So ein Spielfeld ist wieder für die kommenden 50 Jahre angelegt“, weshalb Furrer bat es gut zu erhalten, wenngleich dies nicht mehr alle Anwesenden erleben werden.

Da dieser auch an die Jugend übergeben wurde, betonte er, dass diese nicht nur die Zukunft sei, sondern für Heute gewonnen und motiviert werden solle, weshalb man da sprichwörtlich am „Ball bleiben“ müsse. „Der Rasen ist so schön geworden, dass ich diesen erst gar nicht betreten wollte. Da möchte man am liebsten seine alten Fußballstiefel wieder herausholen und selbst spielen. Doch dies sollen besser die Jüngeren machen“, betonte der Vize-Bürgermeister.

Er bat um Verständnis dafür, dass die Gemeinde als Bauherr die Anlegung des nach Westen gelegenen geplanten Trainingsplatzes mit Naturrasen, wie auch andere Projekte, wegen fehlender Einnahmen als Folge von Corona, derzeit nicht realisieren kann.

Im Anschluss ausgetragen wurde das von allen erwartete Eröffnungsspiel eines Pforzheimer Allstar Teams um die Ex-Profis Thomas Ollhoff, Teo Rus und Sascha Boller, gegen eine Neulinger Auswahl, die im Kern aus der Göbricher Aufstiegsmannschaft um Marcel Griesinger bestand, welches 3:3 endete. Dabei konnte gleich die neue Flutlichtanlage getestet werden.