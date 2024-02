Neulingen: 77-Jähriger überweist hohe Summe an Betrüger

Ein Anrufer hat sich am Mittwoch gegenüber einem Mann aus Neulingen als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben. Dabei handelte es sich um eine Betrugsmasche.

Ein 77-Jähriger aus Neulingen am Mittwoch nach einem Anruf einen Geldbetrag im hohen vierstelligen Bereich an einen unbekannten Anrufer überwiesen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter vorgestellt.

Täter erwähnt bedrohlichen Virus

Anschließend habe der Täter dem Mann erzählt, dass ein Virus dessen Computer gefährde. Er sei bei der Bank des 77-Jährigen für die Sicherheit zuständig und benötige deshalb Zugriff auf den Rechner, so die Behauptung des Unbekannten weiter.

Die Polizei machte keine genaueren Angaben dazu, wie es unmittelbar danach weiterging. Das Endresultat war jedoch, dass der Betrüger den vierstelligen Betrag von dem 77-Jährigen erhielt.