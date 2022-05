Haus in Neulingen brennt aus – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Neulingen ist am Samstagmittag ein Haus ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern.

In Neulingen-Göbrichen ist am Samstag gegen 12.30 Uhr ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei. Das Haus in der Kirchstraße sei unbewohnbar.

Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand im relativ dicht bebauten Ortskern, direkt gegenüber der Kirche St. Ulrich, auf andere Gebäude übergreifen konnte.

Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Der Dachstuhl des Hauses wurde komplett zerstört.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 13.30 Uhr]