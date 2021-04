Nachdem das Thema im Gemeinderat von Neulingen-Nußbaum aufkam, richtete der DRK-Ortsverband Nußbaum binnen zwei Wochen ein Corona-Testzentrum ein. Nun kann man sich dort zwei Mal in der Woche testen lassen.

Der 10. April ist für Nußbaum zu einem markanten Datum geworden. Auf den Tag genau 48 Jahre nach einem plötzlichen Wintereinbruch mit 30 Zentimetern Neuschnee wurde am Samstag das kommunale Corona-Testzentrum in Kooperation mit dem Ortsverein Nußbaum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der örtlichen Weiherhalle eröffnet.

Als ein mögliches Testzentrum auf einer Gemeinderatssitzung für Neulingen zur Sprache kam, wandte sich Bürgermeister Michael Schmidt an Gemeinderat Lothar Vollmar, Vize-Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Nußbaum, mit der Bitte, sich mit der DRK-Bereitschaft darum zu kümmern. Im Zeitraum von knapp zwei Wochen wurde das kommunale Testzentrum organisiert und aufgebaut. Wegen Ostern ist der Start um eine Woche verschoben worden.

Um zehn Uhr am Eröffnungstag ließ sich das Neulinger Gemeindeoberhaupt durch Vollmar testen, gefolgt vom stellvertretenden Bürgermeister und Gemeinderat Reiner Roth und dessen Frau Silva Roth, die Neulinger Hauptamtsleiterin.

In einer zweiten Teststelle unterzog sich Vollmars Frau Andrea Vollmar dem Test. Neun Mitglieder der DRK-Bereitschaft wurden für die Arbeit im Testzentrum beim DRK-Kreisverband in Pforzheim geschult. Die testenden Mitarbeiter wurden eine Stunde vor der Eröffnung alle selbst getestet.

Nach bis zu 15 Minuten ist das Testergebnis ausgewertet. Der Getestete erhält danach eine Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests. Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ist 48 Stunden gültig. Zunächst hat die Gemeinde 1.000 Schnell-Tests bestellt und an das DRK übergeben. Bei Bedarf werden weitere Tests für das Zentrum nachbestellt. Am Samstag ließen sich 40 Personen testen.

Auch im Seniorenzentrum Bethesda wird auf das Coronavirus getestet

Das Testangebot ist kostenlos. Testen lassen kann sich jeder Einwohner von Neulingen. Hierzu muss der Personalausweis vorgelegt sowie die persönlichen Daten angegeben werden. Das entwickelte Hygienekonzept in der Weiherhalle sorgt für höchstmögliche Sicherheit bei den Beteiligten.

Es gibt zwei mögliche Testtermine pro Woche. Samstags ist das Testzentrum von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am Dienstag von 18 bis 20 Uhr, sodass auch Berufstätige die Möglichkeit eines Tests haben. Antigen-Schnelltests werden auch im Seniorenzentrum Bethesda Strombergstraße 20, Haus B, Cafeteria Seiteneingang durchgeführt.

Hier sind die Öffnungszeiten montags, mittwochs und freitags, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Somit besteht außer donnerstags, an jedem Werktag, in Neulingen ein Corona-Testangebot. Eine vorherige Terminvereinbarung ist aktuell jeweils nicht erforderlich.