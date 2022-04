Den „High Noon Tea“ gibt es ab drei Uhr

Multi-Unternehmer Jeff Klotz serviert im Neulinger Schloss Bauschlott Melange und europäische Kultur

Wer sich fühlen will, als würde er in einem Wiener Kaffeehaus sitzen, der macht mit einem Besuch des Kaffeehaus Schloss Bauschlott in Neulingen keinen Fehler. Das Café im nördlichen Enzkreis bietet sogar eine britische Teestunde an - natürlich mit Häppchen.