Die Sternsinger werden in Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Kieselbronn und Niefern-Öschelbronn zum dritten Mal keine Häuser segnen und nicht in den zentralen Gottesdienst nach Nußbaum kommen.

Für den am 12. Juli 2021 plötzlich verstorbenen Gemeindepfarrer Reinhard Ehmann – zuständig für Neulingen-Nußbaum und Bretten-Sprantal – war der Regionalgottesdienst für Betten in Nußbaum an Dreikönig immer etwas Besonderes. Vor allem deshalb, weil in die evangelische Kirche Sankt Stephan in Nußbaum aus dem Anfang des 14.Jahrhunderts die katholischen Sternsinger kamen, was stets zur feierlichen Umrahmung beitragen sollte und wohl einmalig war.

Zuvor wurden die Sternsinger im Gottesdienst in Dürrn gesegnet und ausgesandt. Pfarrer Ehmann bedankte sich jeweils bei den Sternsingern für die Bereicherung des Gottesdienstes. Danach besuchten sie bei ihrem Rundgang durch die Dörfer konfessionsübergreifend die Häuser, um diese zu segnen.

Segenstüten werden verteilt

Wie jetzt zu erfahren war, findet von der römisch-katholischen Kirchengemeinde Eutingen, wozu auch Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Kieselbronn und Niefern-Öschelbronn gehören, zum dritten Mal keine Sternsingeraktion statt. Während dies in den vergangenen zwei Jahren an Corona lag, fehlt es aktuell an Kindern und Jugendlichen. Daher werden seit Neujahr wieder Segenstüten verteilt, wie in den Jahren 2021 und 2022.

Der Regionalgottesdienst findet dieses Jahr um 11 Uhr mit Pfarrer Ralf Bönninger statt. Er dient dazu, dass nach den vielen Gottesdiensten über die Feiertage, die Pfarrer aus der Kernstadt Bretten mit den Stadtteilen auch mal frei haben, weshalb auch von dort Gläubige nach Nußbaum kommen.

An Heilige Drei Könige am 6. Januar, auch Epiphanias (Erscheinungsfest) genannt, feiern derweil die Orthodoxen erst Weihnachten. Eine Ausnahme gab es dieses Mal, wo Weihnachten in der Ukraine teils zeitgleich mit deutschen Gläubigen vorgefeiert wurde, um sich wegen des Krieges von der russisch-orthodoxen Kirche zu distanzieren.