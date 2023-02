Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr in der Schwalbenstraße in Neulingen-Bauschlott. Dort fuhr eine Autofahrerin offenbar mit ihrem Fahrzeug gegen einen größeren Stein. Das Auto überschlug sich in der Folge.

Stein war wohl Teil einer Fahrbahnverengung in Neulingen

„Das Fahrzeug liegt auf dem Dach“, bestätigte ein Polizeisprecher dieser Redaktion. Ob die Fahrerin verletzt wurde, dazu gab es am Nachmittag noch keine gesicherten Informationen.

Der Stein, über den das Auto fuhr, war offenbar Teil einer Fahrbahnverengung. Er lag dort neben einem Baum. Die Polizei schätzt das Gewicht des Steins auf 300 bis 400 Kilo.