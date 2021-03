Neulinger Gemeinderat nicht beschlussfähig: Beratungen zu Sanierungsgebiet vertagt

Fünf befangene Gemeinderäte führten dazu, dass der Neulinger Gemeinderat am Mittwoch in der Causa „Am Anger“ nicht mehr beschlussfähig war. Wie es jetzt weitergeht.

Eigentlich hätte der Neulinger Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Mittwochabend zahlreiche Weichen für eine Aufwertung des Bereichs „Am Anger“ in Bauschlott stellen sollen – unter anderem, indem er die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets beschließt.

Eigentlich, wohlgemerkt, denn dazu kam es nicht – und der Grund dafür ist recht kurios: Das Gremium war nicht beschlussfähig. Oder besser gesagt: Es war nicht mehr beschlussfähig, nachdem fünf Gemeinderäte wegen Befangenheit vom Ratstisch abrücken mussten.

Zwar wurde in der Sitzung nicht thematisiert, weswegen die Räte befangen waren, es gab auch keine Nachfragen. Mindestens ein Rat wohnt aber wohl im betreffenden Gebiet.

Neulinger Bürgermeister studiert die Gemeindeordnung

Übrig blieben nur acht Gemeinderäte – und damit einer weniger als die Hälfte des Gremiums. Für eine Beschlussfassung reichte das nicht aus.

So stand es auch im Paragrafen 37 der Gemeindeordnung, die Bürgermeister Michael Schmidt eilig hervorkramte. Absatz für Absatz ging er das Regelwerk durch. Und es wurde immer deutlicher: Das wird heute nichts mehr.

Das hatten wir jetzt auch noch nie. Michael Schmidt, Bürgermeister Neulingen

Nach ein paar Minuten sagte Schmidt, sichtlich erstaunt: „Das hatten wir jetzt auch noch nie.“ Der Tagesordnungspunkt musste verschoben werden.

Wegen Corona fehlen zu viele Gemeinderatsmitglieder

Die beiden Referentinnen gingen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Ihre Präsentation hatten sie schon gestartet. Nun muss sich das Gremium am 29. März ab 19 Uhr in Gröbricher Büchighalle zu einer Sondersitzung treffen. Wegen der Corona-Krise könnte es laut Schmidt sein, dass es eine Hybridsitzung wird. „So langsam fehlen mir in den Präsenzsitzungen zu viele.“

Ohne weitere Zwischenfälle verlief der Rest der Sitzung: Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Garten- und Landschaftsbauarbeiten sowie die Natursteinarbeiten für die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof in Göbrichen für knapp 32.000 Euro an eine Firma aus Königsbach-Stein zu vergeben.

Ebenfalls einhellig wählte der Gemeinderat Matthias Leypold für ein weiteres Jahr zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr. Seine drei Stellvertreter sind Henry Beyer, Stefan Meeh und Martin Beck. Eigentlich hätten die Wahlen bei einer Hauptversammlung erfolgen müssen. Aber die konnte dieses Jahr bislang nicht abgehalten werden.

Wann sie stattfinden könnte, ist derzeit nicht absehbar. Fest steht jedoch: Die Amtszeit des Kommandanten und seiner Stellvertreter endet am 13. April.