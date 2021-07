Das Pfarrhaus in Neulingen-Nußbaum verschwindet unter einer großen Plane

Der Kampf gegen Kugelkäfer wird in Neulingen-Nußbaum mit einer aufsehenerregenden Methode geführt, auch am Pfarrhaus.

Das Dach, ein Teil der Wände, Fenster und Türen sind mit einer großen, weißen Plane bedeckt. Wer in diesen Tagen am Nußbaumer Pfarrhaus vorbeiläuft, der könnte meinen, dort sei ein Verhüllungskünstler am Werk gewesen. Doch dem ist nicht so.

Der wahre Verantwortliche für die Verhüllungsaktion ist ganz klein, geradezu winzig: Kugelkäfer sind gerade einmal so groß wie ein Stecknadelkopf und leben in den Lehmwickeln alter Fachwerkhäuser, bevölkern dort alle Fugen und Ritzen. Man könnte sagen, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch im Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Nußbaumer Pfarrhaus einnisten würden.

Vor vier Jahren hat Pfarrer Reinhard Ehmann die lästigen Besucher zum ersten Mal wahrgenommen. An den Fußleisten seien sie entlanggekrabbelt und aus dem Duschablauf gekommen, erinnert er sich: „Das ist schon unangenehm.“