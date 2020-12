In Bauschlott wurde ein Reh gerissen - und eine Familie vermisst ihren Hund. Ist der ausgebüchste Hund für den Tod des Rehs verantwortlich - oder war es gar ein Wolf?

Einen erschreckenden Fund machte am Freitagmorgen der Bauschlotter Jagdausübungsberechtigte und Feldhüter im Ruhestand Dieter Maier im Naturschutzgebiet „Au“. Er entdeckte eine zu Tode gerissene Rehgeiß. Das noch teilweise vorhandene Gesäuge zeigt, dass sie mindestens ein Kitz hatte, das nun seine Mutter verloren hat.

Am Abend zuvor hatte ein Landwirt auf seinem Acker ein kleines Kitz gesehen, das verzweifelt seine Mutter suchte. Zeitgleich ist in Dürrn ein Hund von zu Hause verschwunden, der mittels Plakaten von seinem Besitzer auch in Neulingen gesucht wurde. Nun ist die Frage: Wurde das Reh von einem Hund gerissen - oder von einem Wolf?