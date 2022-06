Schlägerei am Rande eines Fußballspiels in Neulingen-Bauschlott

Bei einem Fußballspiel in Neulingen-Bauschlott sind Fans der heimischen Mannschaft auf Spieler und Zuschauer der Gastmannschaft losgegangen.

Nach einer Auseinandersetzung am Randes eines Fußballspiels am Samstagnachmittag in Neulingen-Bauschlott ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord nun wegen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sollen nach Spielende gegen 17 Uhr einzelne Personen, die laut Zeugenaussagen der Heimmannschaft zuzuordnen seien, auf einzelne Spieler und Zuschauer der Gastmannschaft losgegangen sein. Den freiwilligen Ordnern der Heimmannschaft soll es gelungen sein, die Personen zurückzuhalten und die Beteiligten zu trennen.

Bei Eintreffen der Polizei mit mehreren Streifenwagen hatte sich die Situation bereits beruhigt. Als mögliche Ursache der Auseinandersetzung steht im Raum, dass sich mutmaßliche Zuschauer der Heimmannschaft durch die Gastmannschaft provoziert gefühlt haben sollen.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Bislang ist bekannt, dass bei der Auseinandersetzung ein Mann leicht verletzt wurde, wobei dieser seinerseits eine Person attackiert haben soll. Die Polizeibeamten stellten die Personalien von zwei Tatverdächtigen sowie neun weiteren Personen fest. Darunter waren Zeugen und mindestens ein Geschädigter. Außerdem leiteten die Polizisten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.