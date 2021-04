Mit Ulrich Holz, der nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben am vergangenen Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben ist, verliert der Neulinger Ortsteil Bauschlott einen engagierten Mitbürger sowie einen anerkannten und bedeutenden Mediziner.

Seit 30 Jahren führte Holz eine Lebenspartnerschaft mit Angelika von Eckartsberg, geborene Sandkühler, deren Familie 1961 in das ehemalige, Anfang des 19. Jahrhunderts erbaute badisch-markgräfliche Schloss einzog.

Mit ihr zusammen organisierte er immer wieder kulturelle Events wie Konzerte im Schloss und im Schlosshof, ebenso Führungen durch den Schlossgarten mit seinen über 200 Jahre alten markanten Bäumen.

Ulrich Holz stammte aus Heidenheim

Zu den Veranstaltungen zog es immer wieder zahlreiche Besucher, welche dabei den Bauschlotter Schlossherrn kennen und schätzen lernten.

Geboren wurde Ulrich Holz am 26. Oktober 1940 in Heidenheim an der Brenz, wo er mit drei Geschwistern und der Mutter, einer Kriegswitwe, aufgewachsen ist. Ab 1947 besuchte der spätere Wahl-Bauschlotter die Grundschule und bis 1960 das Gymnasium in Heidenheim.

Bis 1966 folgte ein Medizinstudium an den Universitäten in Tübingen, Wien und Freiburg im Breisgau mit der ärztlichen Prüfung. 1967 legte er seine Promotion an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg/Breisgau ab.

Nach verschiedenen Stationen wurde er 1974 Arzt für Chirurgie und 1975 mit der Teilgebietsbezeichnung Unfallchirurg. Nach der Habilitation und Verleihung der Lehrbefugnis durch die Eberhard-Karls-Universität Tübingen im Jahr 1979 absolvierte Holz 1985 seine außerordentliche Professur an der Universität Tübingen.

Von 1982 bis 2006 war der Professor Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie im Zentrum für Chirurgie am Kathrinen-Hospital Stuttgart. Er hinterlässt drei erwachsene Kinder.

Neben zahlreichen anderen Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften gehörte Holz der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie seit 1974 und der Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie seit 1975 an.

Seit 1993 war er Präsident der Letzteren. Er war zudem Gründungsmitglied und Member of Board of Directors of MIOT (MadrasInstitute for Orthopaedics and Traumatology) in Chennai, Indien.

Zu seinen Lehrtätigkeiten zählten seit 1982 der Studentenunterricht im Praktischen Jahr im Rahmen der Aufgaben des akademischen Krankenhauses der Universität Tübingen und seit 1988 regelmäßige gemeinsame Seminarveranstaltungen mit der Traumatologischen Universitätsklinik Zagreb/Kroatien.

Holz hatte Gastprofessuren im Nahen und Mittleren Osten

Seit 1979 leistete Holz regelmäßige Mitarbeit und leitete nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen der wissenschaftlichen Gesellschaften und der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen sowie der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik. Gastprofessuren hatte der anerkannte Mediziner seit 1990 auch im Nahen und Mittleren Osten.

Der Verstorbene war auch Mitherausgeber der Zeitschrift „Persian Journal of Clinical Orthopaedics“ sowie Beirat der medizinischen Fachzeitschrift des Springer-Medizin-Verlags „Trauma und Berufskrankheit“.

Sie richtet sich an Unfallchirurgen, Chirurgen und Orthopäden in Fachpraxen, Unfall- und Rehakliniken, Mitarbeiter der Berufsgenossenschaften und Arbeitsmediziner.