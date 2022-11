Zeugen gesucht

Unbekannte brechen in Haus in Neulingen ein und stehlen Diebesgut in Höhe von 2.000 Euro

Schmuck und Münzen im Wert von knapp 2.000 Euro haben Diebe am Dienstagnachmittag in Neulingen erbeutet. Sie brachen über ein Fenster in das Einfamilienhaus am südwestlichen Ortsrand ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.