In dem 2010 angelegten und am 17. Juli 2010 eingeweihten 38 Ar großen Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Göbrichen „Am Weiher Wegle“ 2 befindet sich auch ein 70 Zentimeter tiefer Teich. Hier leben neben Kaulquappen auch Frösche und es halten sich gelegentlich Enten auf.

Zudem schweben darüber Libellen. Der 78-jährige frühere OGV-Vorsitzende und Fachwart Reinhard Frey von Landschafts- und Gartenbau Frey hatte vor sechs Jahren den Bauchlauf und dabei den mit Gras bewachsenen Erdgraben durch Kieselsteine und Natursteine höher gelegt.

Seither kann mehr Sauerstoff in den See gelangen, der wiederum in den unteren Bachlauf mündet. Die Speisung mit Wasser erfolgt durch eine Leitung vom oberen Dorfbrunnen in der Hauptstraße.

Bereits das dritte Mal 4.000 Liter Wasser in den Teich gefüllt

Doch die anhaltende Trockenheit des sonnenreichen Sommers führte dazu, dass kein Wasser mehr nachkommt und dadurch der Teich immer mehr austrocknet. Um die Tiere zu retten, hat Frey im Abstand von acht bis zehn Tagen mit einem Tank seiner Firma bereits das dritte Mal 4.000 Liter Wasser in den Teich gefüllt.

Zuletzt am Dienstagnachmittag wieder, trotz seiner diamantenen Hochzeit am Mittwoch. Jetzt hofft er, dass es bald wieder wesentlich regnet, damit sich dadurch die Situation entspannt. Denn auch das Befüllen mit Wasser habe nur einen vorübergehenden Effekt.