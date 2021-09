22-Jähriger verursacht Unfall mit drei Verletzten bei Niefern-Öschelbronn

Aus unbekannten Gründen ist ein 22-Jähriger an der Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim-Ost in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Die Fahrbahn war danach für einige Zeit gesperrt.

Ein 22-Jähriger hat am späten Montagabend an der Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim-Ost einen Unfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 23.10 Uhr auf die A8 Richtung Karlsruhe gelangen, als er in einer Kurve zu weit nach links steuerte und mit einem dort entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Dabei wurden der 22-Jährige sowie der 58-jährige Fahrer und die 58-jährige Beifahrerin im anderen Fahrzeug jeweils leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Anschlussstelle war nach dem Unfall in Richtung Karlsruhe für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 13.000 Euro.