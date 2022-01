Nach SEK-Einsatz in Niefern

26-Jähriger stirbt nach Explosionen in Niefern-Öschelbronn: Polizei forscht nach Hintergründen

Im Falle des 26-Jährigen, der in der Nacht zu Samstag in Niefern-Öschelbronn zwei Explosionen in seinem Zimmer herbeigeführt haben soll und an seinen schweren Verletzungen starb, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pforzheim weiter an.